Overwatch 2: non ci saranno più beta in vista del lancio

Blizzard ha annunciato che Overwatch 2 non avrà più beta test in vista del lancio previsto per ottobre prossimo. A dare la notizia è Jon Spector, vicepresidente, tramite Twitter. Ecco di seguito quanto dichiarato:

Oggi mancano solo 2 mesi al lancio di Overwatch 2.Sappiamo che i giocatori sono ansiosi di tuffarsi e hanno ricevuto domande sulla possibilità di una terza beta pubblica.Mentre continuiamo a testare OW2 quotidianamente internamente, non stiamo pianificando ulteriori beta test pubblici.Con tutti i preziosi feedback che abbiamo ricevuto dai nostri test alpha e 2 beta pubblici, concentreremo i nostri sforzi sul lancio del miglior gioco possibile il 4 ottobre.



Per quanto questa notizia possa essere ” triste” per molti in realtà ha un significato molto positivo, ciò infatti potrebbe stare a significare che lo sviluppo del titolo è andato molto bene e che quindi non vi è necessità di testarlo ulteriormente poiché è già pronto un buon prodotto per il lancio. Tuttavia ciò che ha lasciato parecchia perplessità è la volontà di Blizzard di testare un possibile modo per monetizzare attraverso le skin; il gioco infatti non includerà un bottino ma un pass battaglia ed un negozio in-game. Secondo quanto riferito, un sondaggio avrebbe chiesto ai giocatori opinioni su skin che potrebbero costare $ 44,99; poi adducendo a tale cifra come ad un prezzo indicativo. L’unico dettaglio confermato ufficialmente da Blizzard riguarda il prezzo del Battle Pass, 1.000 Virtual Currency, che si aggira tra $ 10 e $ 15.

Non sono state rilasciate altre novità in merito, non ci resta che aspettare aggiornamenti al riguardo e/o l'uscita effettiva del titolo che arriverà tra pochi mesi. Restiamo sintonizzati sulla questione.