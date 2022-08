Two Point Campus si mostra in un nuovo trailer

Come da titolo, Two Point Campus si mostra in nuovissimo trailer volto a mostrare le ” meraviglia della vita universitaria, con una particolare attenzione per il senso dell’umorismo inserito all’interno delle dinamiche di gioco. Il titolo è davvero interessante e nel breve filmato rilasciato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) è possibile osservare la già annunciata possibilità di costruire determinate strutture ” particolari”, come ad esempio un calderone per alcune lezioni di magia o un percorso ad ostacoli per l’addestramento delle spie. Oltre a questo il trailer ci mostra anche uno scorcio dello sport presente al campus, Cheeseball.

Two Point Campus è di prossima uscita, sarà infatti rilasciato il prossimo 9 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, inoltr sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass e PC Game Pass nella data di uscita. Vi è già attiva la possibilità di attuare il pre-ordine, cosa che porterà molteplici vantaggi al giocatore; infatti farà guadagnare un'arte topiaria a "U" per decorare il tuo giardino, la Fontana della Conoscenza e la Perla della Saggezza. Importante inoltre sottolineare che coloro che già possiedono Two Point Hospital riceveranno anche accessori decorativi, tra cui l'armatura del cavaliere, un calderone magico e un abito da chef.Non ci resta che aspettare l'uscita effettiva del titolo tra pochissimi giorni, restiamo sintonizzati.