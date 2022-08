Pokémon: un utente scopre un riferimento a Pokestar Studio

La scorsa settimana si è tenuto un evento dedicato volto a mostrare le ultimissime novità del mondo Pokémon ( potete leggere un nostro articolo dedicato a questo indirizzo). Durante l’evento sono stati rilasciati vari elementi ed un fan accanito ha scovato qualcosa di davvero molto interessante. L’utente in questione è DaddyClickbait, il quale su Reddit ha condiviso di aver notato un logo nel nuovo design per la classe dell’allenatore Pokemaniac, un tipo di NPC ricorrente che i giocatori possono incontrare.Ecco di seguito quanto dichiarato:

Fondamentalmente, ho notato che il nuovo design, quello che presumo sia la versione Scarlatta e Viola di un Pokémaniac, ha un piccolo e simpatico riferimento nascosto sulla sua maglietta.Nel caso non lo sapessi, il logo sulla sua maglietta è il logo dei Pokéstar Studios. Pokéstar Studios è stato un bel po’ di contenuti secondari in B2W2 che mi sono piaciuti personalmente (riceve un sacco di odio perché c’è un tutorial obbligatorio lì).Non penso che questo significhi nulla, probabilmente è solo un bel cenno ai Pokéstar Studios.



Come da sua stessa ammissione questo potrebbe non significare nulla se non un simpatico riferimento a Pokémon Black 2 e White 2; pur però non significando nulla di concreto è bello per i giocatori, in particolar modo per quelli appassionati in maniera più longeva, vedere come e quanto l’intero universo del franchise sia connesso; ma questo in fondo non stupisce se si pensa a quanto immenso possa essere un mondo che unisce, da tantissimo tempo, milioni di appassionati. Restiamo connessi.