Cyber ​​Heist: il nuovo DLC di The Ascent ha una data di uscita

Si chiama Cyber ​​Heist il nuovo DLC di The Ascent, lo sviluppatore annuncia anche una data di uscita imminente; il DLC sarà infatti disponibile a partire dall’ormai prossimo 18 agosto. Il pacchetto dell’espansione sarà ambientato dopo la fine degli eventi della storia principale del gioco ed i fruitori dovranno fare i conti con nuove missioni, sia principali che secondarie.

Ciò sta a significare che, ovviamente, i giocatori dovranno concludere prima la storia principale se vogliono approcciarsi al DLC. Ma le nuove missioni rappresentano solo la punta dell’iceberg dell’implementazioni introdotte all’interno del titolo; si avranno infatti anche nuove ambientazioni, con una nuova arcologia di proprietà del gruppo Malhorst-Gelb, ci saranno nuovi amici (Ontario e Zell) e nuovi nemici; si avrà l’accesso ad un arsenale di armi molto più ampio, alcune delle quali saranno da mischia come il nuovo Rock Crusher e Guillotine.

Cyber ​​Heist sarà disponibile per £ 7,99 ma, secondo quanto dichiarato, ci saranno tantissimi altri DLC in arrivo nel futuro prossimo che sono quindi già in lavorazione prezzo la casa di produzione. Restiamo sintonizzati in attesa di notizie; nel frattempo però lo sapevate che un utente ha scoperto un curioso easter egg in Pokémon?