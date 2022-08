TikTok: la community scenderà in campo alla gamescom 2022

TikTok è il luogo dove il gaming incontra la cultura per dare vita a nuovi modi di giocare e divertirsi, scoprendo sempre qualcosa di nuovo. Su TikTok la community di gaming continua a evolversi e a crescere, mettendo in contatto tra loro i gamer di tutto il mondo attraverso il gioco, i tutorial, ma anche i cosplay o i meme. La visione, la creazione e interazione con contenuti legati al gioco su TikTok sono in aumento con hashtag che raccolgono miliardi di visualizzazioni: #Gaming (284,5 miliardi), #GamingOnTikTok (16 miliardi), #GamingSetup (9,85 miliardi) o #GamingLife (7,1 miliardi).

Per celebrare l’affascinante #GamingWorld, quest’anno TikTok partecipa al Gamescom, uno dei più grandi eventi del settore al mondo, che si terrà a Colonia dal 24 al 28 agosto. Sia i visitatori dell’evento che la community di TikTok potranno assistere a un’ampia offerta di intrattenimento, tra cui palcoscenici e pod in streaming LIVE da cui creator come @kaatsup, @itsnickandcam, @jasmingnu, @youneszarou, @luis_feitag_ e @annitheduck giocheranno in streaming su TikTok con numerosi titoli di noti editori e sviluppatori da tutto il mondo. Durante la manifestazione, inoltre, la community TikTok avrà accesso in anteprima esclusiva a diversi nuovi titoli, tra tra cui Street Fighter 6, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, Sonic Frontiers, CYGNI e MultiVersus, tra gli altri.

Oltre a godersi 8 ore al giorno di LIVE direttamente dal Gamescom, in app gli appassionati potranno anche provare il nuovo effetto “Your Gamer Name” e scoprire tutti i divertenti contenuti associati alla manifestazione con l’hashtag #GamingWorld.