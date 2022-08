UFL: il nuovo video mostra i portieri sui tiri da fuori area

Gli sviluppatori di Strikerz hanno pubblicato un nuovo video, del format Insider, su UFL, nuovo titolo calcistico in arrivo durante questo 2022. Il filmato in questione si concentra sui portieri, i loro movimenti e come reagiscono ai tiri da fuori area, con qualche presa alta sui cross.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che UFL sarà free-to-play e sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Qualora vogliate, potete dare una letta alla nostra anteprima di gennaio.