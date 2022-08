Beyond Good & Evil 2: Sarah Arellano, ex Blizzard, è la nuova lead writer

Nuove e buone notizie riguardo lo stato di salute di Beyond Good & Evil 2, uno dei titoli dallo sviluppo più contorto, quantomeno degli ultimi anni. La news arriva da Sarah Arellano, ex narrative designer per Blizzard con World of Warcraft e precedentemente writer per Volition con il nuovo Saints Row.

Sul suo profilo Twitter, Arellano ha infatti pubblicato un video in cui la si vede aggiornare la propria bio, con l’aggiunta, per l’appunto, del ruolo di Lead Writer per Beyond Good & Evil 2. La notizia può essere letta come un segnale positivo per il gioco, di uno sviluppo che procede in direzione dell’uscita (a luglio si parlava di playtest esterni in arrivo). Sicuramente però per eventuali date o altro, bisognerà ancora attendere.

Qui sotto potete vedere il tweet di Arellano.