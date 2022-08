FIFA 23: trailer dell’esperienza partita

Continua ad andare avanti la roadmap che svela passo passo le varie feature per FIFA 23: dopo il filmato d’approfondimento sul gameplay, e quello legato alla modalità carriera, è oggi il turno della matchday experience (disponibile per PS5, Xbox Series X/S, Stadia e PC) ovvero tutto quel contorno e quei dettagli che rendono la partita un’esperienza: dall’erba del campo, alle scene pre-partita, passando per le reti, nuove esultanze, ma anche all’introduzione di arbitri donna.

Hypermotion 2 AR replays, con nuove informazioni durante i replay, dalla distanza di tiro alla velocità di calcio

Preparazione pre-partita, con nuovi filmati prima del fischio iniziale

Campo iper-realistico, con segni di tackle e delle esultanze che rimangono sul campo di gioco

Nuovi dettagli del pubblico

Nuove reti 3D

Arbitri donna, per la prima volta nel gioco

FIFA trainer migliorato

Nuove inquadrature della camera

Musica nei match, con possibilità di ascoltare la soundtrack di FIFA 23 invece del comento

Effetti sonori post-goal, con suoni di sirene, versi di animali ed altro

Nuove esultanze

Qui sotto potete vedere il nuovo filmato sulla matchday experience di FIFA 23, ricordandovi che il gioco sarà disponibile dal 30 settembre 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Stadia.