Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto Anteprima: un Cristallo è per sempre

Il Pokémon Presents di inizio Agosto ha annunciato una incredibile quantità di novità per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. C’è davvero tanto da discutere e analizzare, in parte atteso e previsto nella nostra precedente anteprima e in parte del tutto inedito e sorprendente. Partiamo da ciò che invece è mancato nel video. Speravamo di vedere almeno l’evoluzione intermedia dei tre nuovi adorabili starter e invece nulla da fare. Continueranno perciò a fioccare per mesi le fanart più fantasiose possibili, con la viva speranza che nessuno dei tre diventi una bestiaccia bipede aggressiva.

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto: liberi di sfrecciare

Il gameplay in single player è da sempre fondamentale nella serie di Pokémon e non sono stati fatti tentativi di sradicare questa abitudine nella saga main. Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto non fanno eccezione e offrono una storia da vivere in solitaria. Anzi in questo caso ne offrono tre: i titoli promettono una tripletta di avventure da affrontare, non è ancora ben chiaro se ciò implichi path decisionali diversi, finali diversi o trame del tutto distinte tra loro. La libertà su come vivere la nostra storia sembra notevole: è possibile esplorare le varie città in qualsiasi ordine vogliamo e affrontare le varie palestre, di nuovo presenti con tanto di Campionato finale in stile Lega Pokémon, in qualsiasi momento preferiamo. Un po’ meno attraente è il sospetto che non esista uno scaling del livello degli avversari, che nasce dal fatto che si parli di poter affrontare fin dall’inizio capipalestra più esperti. Ciò potrebbe essere un vero dramma per il gioco poiché potrebbe farci trovare sovralivellati per buona parte dell’esperienza, accumulando più punti exp all’inizio contro avversari più potenti e ritrovandoci del tutto fuori fase rispetto a come è stata pensata la sfida. È stato inoltre presentato ufficialmente il primo capopalestra: si tratta di Grusha, situato a Sierra Napada e esperto di tipo ghiaccio. Il suo design interessante e ispirato fa ben sperare per l’aspetto dei nuovi personaggi.

L’unione fa la forza

Per la prima volta in assoluto, grazie alla modalità Cerchia Contatto, si potrà viaggiare con tre amici in diretta, che potranno portare con sé i loro Pokémon e incitarci nella lotta. Non è stato ben definito l’esatto meccanismo di tale modalità, né quanto impatti davvero il gioco, ma è comunque una novità significativa. Tornano, come previsto, gli scambi: sia i classici scambi il link che quelli “magici”, ovvero la versione alla cieca, sono stati ufficialmente annunciati durante il Presents. Stesso discorso per le lotte online, che sono presenti come in ogni titolo main della serie degli ultimi anni.

Ciò che già avevamo ipotizzato su Koraidon e Miraidon si è rivelato vero: più che leggendari, sono fedeli cavalcature. I due mostriciattoli sono infatti in grado di trasportarsi su terra, acqua o addirittura di planare da grandi altezze, consentendoci di guardare il territorio dall’alto. Le varie forme alternative possiedono design e nomi diversi per i due, Koraidon possiede Foggia Scattante, Foggia Nautica e e Foggia Librata mentre Miraidon Assetto Sprint, Assetto Nuoto e Assetto Planata, ma offrono le stesse caratteristiche. Ciò spiega anche la presenza dei Pokémon Center “all’aperto”, che sono delle vere e proprie stazioni di servizio on the road. Significa forse che i veri leggendari dei due titoli siano altri?

È stata anche presentata la città principale della regione di Paldea, ovvero Mesapoli. Tale centro ospita una vera e propria Università Pokémon frequentata da allenatori di varie età e presieduta da Clavel, nonché piena zeppa di Professori Pokémon. Qui avrà inizio il nostro compito principale, che oltre ad allenare mostriciattoli sembra essere ricercare tesori. È possibile che questa sia la premessa per introdurre nuovi minigiochi in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, memori dei dungeon di Diamante e Perla.

Chiaro e cristallino

La vera chicca dei video è l’introduzione della modalità Teracristal, che è la novità più interessante di Pokémon Scarlatto e Violetto. Una volta per lotta, uno dei nostri Pokémon può caricarsi di energia e trasformarsi in una versione cristallina di se stesso, di grande bellezza. Sulle loro teste compare una sorta di corona gioiello che prende un aspetto peculiare a seconda del typing che il Pokémon ottiene con questa sorta di evoluzione: ad esempio un candelabro per il fuoco o una fontana per l’acqua. Non sappiamo ancora se in Teracristal vengano potenziate le statistiche, seppur ciò appaia probabile, ma di sicuro ottenere un secondo tipo può dare vantaggi non indifferenti. Arriverei a dire che può sconvolgere del tutto il competitivo Pokémon, offrendo possibilità di personalizzazione del tutto innovative e mai viste finora. Magari è la volta buona per riuscire ad utilizzare una maggiore gamma di Pokémon nei tornei, non dovendosi limitare a quella decina che risulta davvero utile per il competitivo. Nella storia, possiamo raccogliere energia Teracristal da cristalli sparsi in giro per la regione. È anche disponibile una modalità multiplayer in cui affrontare dei raid a tema, come successe in Spada e Scudo. In questo caso possiamo combattere con tre alleati, affrontando potenti Pokémon potenziati ed aiutandoci a vicenda con mosse di supporto peculiari, il cui è l’allenatore stesso a fornire un boost alle statistiche degli altri giocatori. Il tutto promette molto bene, se sfruttato a dovere. Dulcis in fundo, sono stati presentati tre nuovi Pokémon. Il primo è Wooper di Paldea, una forma fangosa del mostriciattolo originale che guadagna il typing Veleno/Terra. L’elemento più interessante è che nel suo habitat sia possibile incontrare Pokémon già avvelenati da lui, il che apre a infinite possibilità di interazione tra mostriciattoli e habitat circostante. Facciamo poi la conoscenza di Fidough, un cane ciambelloso di tipo Folletto che appare morbido e adorabile, e di Cetitan, una grossa balenottera di tipo ghiaccio che è nel team del nuovo Capopalestra. Finora tutte le nuove creature presentate mi sembrano ben designate.

Piattaforme: Nintendo Switch

Sviluppatore: Game Freak

Publisher: Nintendo

Data D’uscita: 18 novembre 2022

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto arriveranno il 18 Novembre e acquistando uno dei due nei primi mesi si otterrà in regalo un magnifico Pikachu con teratipo volante e capace di usare volo. Mi sembra un omaggio al vecchio Pikachu volante con i palloncini sulla schiena e lo trovo semplicemente adorabile. È impossibile resistere alla tentazione di volerlo, per cui aspettiamo con ansia l’arrivo dei nuovi titoli.