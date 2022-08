Naraka Bladepoint: disponibile la modalità campagna

Da oggi 5 agosto è disponibile Showdown, la nova modalità campagna di NARAKA BLADEPOINT, che vedrà i giocatori allearsi in trio per affrontare una serie di sfide in due fasi; prima si combattono orde di nemici in tutta la mappa, poi si prendere parte a una battaglia finale contro il boss. La modalità campagna è disponibile come aggiornamento gratuito per i giocatori su Xbox Series X|S e PC.

La modalità campagna prevede quattro eroi tra cui scegliere, tutti dotati di poteri e abilità uniche, e nel corso della partita il giocatore vedrà il proprio personaggio potenziato con nuovi equipaggiamenti e abilità da sbloccare. Showdown è l’inizio di una nuova avventura in NARAKA e porterà una nuova esperienza di gioco.

Il 19 agosto sarà anche la volta di Holoroth, una nuova mappa aggiunta al gioco: una nuova regione da esplorare con vasti deserti e gelide aree innevate, ma anche nuove caratteristiche che influiscono sul gioco: un sistema meteorologico, nuovi oggetti interattivi e trappole. Oltre a questa nuova, enorme area di gioco, il trailer annuncia la rinascita di Sunwing e l’arrivo di due eroi femminili, ancora senza nome. Una di loro potrebbe essere Zipin Yin?

Questi aggiornamenti arrivano nel gioco dopo il lancio su Xbox Series X|S e Xbox Game Pass per console e PC. Nelle prime due settimane, oltre un milione di nuovi giocatori Xbox si sono uniti al battle royale di NetEase e 24 Entertainment.

Qui sotto potete vedere il tweet sull’account ufficiale di Naraka Bladepoint che annuncia l’arrivo della modalità campagna.

The battle against Omnius has begun in the all-new campaign mode, Showdown! Join the battle as Kurumi, Tarka Ji, Valda Cui, or Viper Ning! Share in the comments who you are fighting as and make sure to add clips and screenshots for #NARAKABLADEPOINT Forerunners to cheer you on! pic.twitter.com/wyyqIxTGxg

— NARAKA: BLADEPOINT (@NARAKATHEGAME) August 5, 2022