Game Pass: dettagli sulla nuova offerta di condivisione (al momento solo in Colombia ed Irlanda)

Nelle ultime ore Microsoft ha svelato alcuni dettagli sulla nuova offerta di condivisione per Game Pass (che potrebbe essere quel vociferato piano famiglia di cui si rumoreggiava qualche mese fa), al momento però solo disponibile per chi ha Xbox Insiders in Colombia e Irlanda. Il nuovo servizio permetterà di condividere il proprio abbonamento Game Pass Ultimate con amici e familiari fino a 4 persone.

Queste le parole sul post su Xbox Wire: