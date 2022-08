Freedom Planet 2 arriverà su console nel 2023

GalaxyTrail ha annunciato che pubblicherà il sequel del platform a scorrimento laterale, Freedom Planet 2 su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e Switch nell’estate del 2023. Sarà invece disponibile per PC e Linux tramite Steam il 13 settembre.

Le versioni per console saranno lanciate con opzioni linguistiche aggiuntive, che saranno inserite anche nella versione per PC.

GalaxyTrail ha dichiarato in un tweet:

Qui sotto potete vedere il tweet.

Hello everyone! Freedom Planet 2 is still going strong, and console ports are now in development. Here is our current release schedule for each platform:

September 13, 2022

PC

Linux

Summer 2023

Nintendo Switch

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox Series S pic.twitter.com/JhNXjCzssz

— GalaxyTrail 🌀 (@galaxytrail) August 4, 2022