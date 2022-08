PixelJunk Scrappers Deluxe: il gioco le squadre di robot netturbini arriverà su PC

Lo studio indie Q-Games ha annunciato che PixelJunk Scrappers Deluxe, capitolo della serie PixelJunk, arriverà su PC, dopo il precedente lancio su Apple Arcade. Ibrido party-game brawler, presenta uno stile visivo particolare minimal e colorato, e invita i giocatori a unirsi a una squadra di robot netturbini per ripulire le strade e combattere netturbini rivali, e arriverà su Steam ed Epic Games Store. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa versione porterà diverse novità e migliorie, con anche l’ottimizzazione per Steam Deck.

I giocatori assumono il ruolo degli Scrappers, una squadra di netturbini umanoidi in un futuro non troppo lontano. L’obiettivo è ripulire una città invasa dai rifiuti dopo la fine dell’umanità, ma la raccolta è solo metà del lavoro… La spazzatura è sinonimo di denaro a Junktown e le squadre rivali cercheranno di interferire e di accaparrarsi le ricompense.

Maeta Kazushi, direttore creativo di Q-Games, ha dichiarato:

“Portare PixelJunk Scrappers Deluxe su PC è stato un vero lavoro d’amore e non vediamo l’ora di accogliere ancora più giocatori nelle strade di Junktown. Abbiamo lavorato duramente per creare l’esperienza definitiva per i giocatori su PC e abbiamo apportato modifiche che elevano il gameplay e rendono il gioco molto divertente! Abbiamo anche dedicato del tempo all’ottimizzazione per Steam Deck e il gioco è fantastico anche in movimento. Avremo presto ulteriori dettagli da condividere, ma tutto il nostro team è davvero entusiasta del ritorno della serie PixelJunk su PC!”.

Arioka Taku, Game Director di PixelJunk Scrappers Deluxe ha aggiunto:

“Gli elementi fondamentali del gameplay, che consistono nel raccogliere la spazzatura, lanciarla e ammucchiarla, rimangono gli stessi e sono altrettanto divertenti, ma abbiamo aggiunto nuove funzionalità e modificato molti elementi per renderlo ancora più divertente. Ci auguriamo che molti giocatori conquistino Junktown una volta per tutte e ripuliscano il mondo dalla spazzatura!”.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

In PixelJunk Scrappers Deluxe, ripulisci le strade di Junktown e distruggi chiunque voglia ostacolarti!

Assumi il ruolo degli Scrapper, una squadra di robot netturbini che lavorano per ripulire una città sudicia in un futuro prossimo. Percorri le strade da solo o forma la squadra definitiva con un massimo di 4 giocatori. Il tempo è denaro a Junktown, quindi accumula la spazzatura e lanciala alla tua squadra per aumentare l’efficienza e ottenere ricompense più grandi.

La raccolta dei rifiuti è solo una parte del lavoro! I rivali robotici attaccheranno e interferiranno, quindi sta a te eliminarli senza subire ritardi. Il lavoro di squadra è fondamentale per massimizzare l’efficienza e raggiungere punteggi elevati, sbloccare nuovi personaggi e opzioni di personalizzazione.

Caratteristiche principali:

Combatti contro i netturbini rivali nelle caotiche risse di strada

Esplora 5 aree vivaci a tema originale con oltre 25 livelli

Apprendi l’arte della raccolta dei rifiuti veloce e frenetica, da solo o con un massimo di 4 giocatori

Supporta sia il gioco cooperativo online che quello locale

Apprendi più stili di combattimento e sblocca una varietà di armi da mischia e da tiro

Personalizza il tuo camion della spazzatura con oltre 100 parti personalizzate originali

Sblocca e recluta una varietà di Scrapper per la tua squadra

Sfida i tuoi amici in minigiochi divertenti e competitivi

Immergiti in un mondo cyberpunk pop-art che trae ispirazione dalla realtà giapponese

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio della versione PC di PixelJunk Scrappers Deluxe. Non è stata annunciata la data d’uscita.