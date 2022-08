Nickelodeon All-Star Brawl: disponibile Hugh Neutron

Svelato a maggio, insieme a Jenny (di Teenage Robot) e Rocko (di La vita moderna di Rocko), da oggi 6 agosto Hugh Neutron (di Le Avventure di Jimmy Neutron) è disponibile in Nickelodeon All-Star Brawl, brawler con i personaggi che orbitano in Nickelodeon. Per l’occasione, il publisher GameMill Entertainment e gli sviluppatori Ludosity e Fair Play Labs hanno pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Hugh Neutron può essere acquistato singolarmente, al prezzo di 4,99 euro, o nel bundle universe pack che contiene anche i già citati Jenny e Rock (quest’ultimo arriverà in autunno)

Questa la descrizione del nuovo personaggio e il contenuto del pack singolo:

Hugh Neutron si unisce a Nickelodeon All-Star Brawl! Il goffo papà di Jimmy Neutron e il suo stile caratteristico si fanno strada nella zuffa con mosse ispirate alle papere e altre folli abilità!

Questo pacchetto contiene:

· Combattente giocabile Hugh Neutron

· Costume alternativo di Hugh

· Scenario Duck, Duck, Pie!

Qui sotto potete vedere il trailer del nuovo personaggio di