ONI Road to be the Mightiest Oni: pubblicato nuovo trailer

I publisher Clouded Leopard Entertainment e Shueisha Games e lo sviluppatore Kenei Design hanno pubblicato il secondo trailer di ONI Road to be the Mightiest Oni, avventura action con protagonista il guerriero demone Kuuta e il suo spirito compagno Kazemaru, a sconfiggere anime nell’isola di Kisejima. L’uscita del gioco è prevista per questo 2022 (giorno preciso ancora non annunciato), su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Potete vedere il trailer in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche del gioco, attraverso la pagina Steam:

■Un’azione unica nel suo genere!

Il protagonista, Kuuta, attacca il corpo fisico del nemico usando la sua mazza, ma questo non lo sconfigge. Kazemaru ha la capacità di risucchiare lo spirito del nemico dal suo corpo e, distruggendo quello spirito, Kuuta può rivendicare la vittoria. Giocando contemporaneamente con Kuuta e Kazemaru, potrete affrontare una grande varietà di nemici, dai più piccoli ai grandi boss.

■Un modo diverso di salire di livello!

Kisejima, dove si svolge il gioco, è divisa in tre aree con una varietà di sfide che vanno dalla lotta contro i nemici alle missioni di scorta. Il giocatore può anche salire di livello scappando dai mostri che lo inseguono, come in una partita di tag, e raccogliendo funghi che crescono a grappoli per acquistare mazze potenziate.

■Ambientazione: Isola di Kisejima

La storia si svolge su Kisejima, una piccola isola nel mezzo dell’oceano. Qui si dice che il potere che giace dormiente all’interno degli spiriti demoniaci locali possa essere tirato fuori sfidandoli a delle prove, in cui gli antichi demoni che un tempo erano stati sconfitti da Momotaro vengono chiamati a combattere. Tuttavia, pochi sono tornati vivi da Kisejima.

■Personaggi: Kuuta, un guerriero demone, e il suo spirito compagno, Kazemaru

Kuuta, il protagonista, è l’unico sopravvissuto dell’esercito del Re Demone che ha affrontato Momotaro in battaglia. Lui e Kazemaru, uno spirito misterioso che vive su Kisejima, fanno squadra per affrontare sfide di ogni tipo e dimensione!

■Opera d’arte di KENEI DESIGN

Kisejima non sarà grande, ma la coloratissima grafica di KENEI DESIGN, con i suoi prati verdi abbaglianti, le foreste incombenti e le pianure di megaliti fluttuanti, offre un impatto emotivo unico, diverso da qualsiasi altro gioco d’azione. Il suo creatore ha inventato un mini-mondo in cui ogni luogo è caratterizzato da un fascino memorabile. ONI è un invito ai giocatori a vivere un’esperienza in un piccolo mondo, tanto per cambiare!

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di ONI Road to be the Mightiest Oni.