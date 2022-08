Xbox Game Pass: il Family Plan è disponibile in Irlanda e Colombia

Microsoft ha annunciato una nuova offerta Game Pass per gli Xbox Insider in Colombia e Irlanda che consente di condividere Game Pass Ultimate tra più giocatori. Fino a quattro persone possono beneficiare dell’abbonamento, con accesso individuale ai contenuti. Gli utenti Insider di queste regioni possono recarsi al Microsoft Store e acquistare il piano Game Pass “Xbox Game Pass – Insider Preview”. Vale la pena notare che gli utenti non Insider possono essere invitati a partecipare al piano, ma devono trovarsi nella stessa regione del titolare dell’account principale. L’anteprima ha un’iscrizione limitata e convertirà il tempo di iscrizione rimanente nel nuovo piano.

Quindi, se avete un mese di Game Pass Ultimate rimanente, questo si traduce in un abbonamento di 18 giorni per il nuovo piano. Vale la pena notare che la conversione è definitiva e gli utenti Insider non possono tornare al piano precedente fino alla scadenza di quello nuovo. Anche i membri di Xbox All Access non possono accedere all’anteprima.

Al momento ci sono alcuni problemi noti, come il fatto che i membri invitati con un abbonamento si trovino di fronte a un errore dopo aver accettato gli inviti. I membri della famiglia potrebbero anche non ricevere un’e-mail quando vengono aggiunti al gruppo. Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi mesi, soprattutto per quanto riguarda il lancio mondiale, che si dice sia previsto per l’autunno del 2022.