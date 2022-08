Diablo Immortal: al via alla stagione 3, ecco i dettagli

La stagione 3 di Diablo Immortal è ora disponibile, il che significa un nuovo Battle Pass e altri nuovi contenuti. Il Pass Battaglia della Stagione 3: Aspetto della Giustizia offre 40 gradi da macinare con Gemme Leggendarie, Creste e Hilts da guadagnare. I giocatori otterranno anche un set di armature cosmetiche che riproducono Tyrael, l’Arcangelo.

Naturalmente, trattandosi di Diablo Immortal, è possibile acquistare anche il Pass Battaglia Potenziato e il Pass Battaglia Potenziato del Collezionista per sbloccare tutte le ricompense dei gradi. Quest’ultimo fornisce anche la cornice dell’avatar Aspect of Justice e un cosmetico per i portali. Il Pass battaglia è disponibile fino al 1° settembre.

In termini di nuovi contenuti, c’è il nuovo evento giornaliero Wrathborne Invasion che vede i Wrathborne attaccare Sanctuary ogni giorno a mezzogiorno (ora del server). I giocatori possono collaborare per impedire ai demoni di controllare una zona, dopodiché Gorgothra vedrà una potente eco di se stessa. I primi tre che infliggono danni durante questi eventi riceveranno sei Polveri Incantate.

Il prossimo evento a tempo limitato, Luna affamata, si svolge dal 12 al 15 agosto alle 3 del mattino, ora del server. I giocatori raccoglieranno i Moonsliver, li scambieranno per le Benedizioni e poi scambieranno sette Benedizioni per una ricompensa casuale. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli su altri contenuti e aggiornamenti in arrivo per il titolo free-to-play nei prossimi mesi.

Diablo Immortal è disponibile per iOS, Android e PC (open beta) ed ha recentemente superato i 30 milioni di download.