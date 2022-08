Street Fighter VI: Kimberly e Juri si mostrano in un trailer

Street Fighter VI arriverà non prima del prossimo anno ma grazie ad un corposo gameplay trailer, Capcom annuncia ufficialmente che Kimberly e Juri di Super Street Fighter IV saranno giocabili nel nuovo capitolo.

Kimberly– personaggio innamorato della cultura pop degli anni ’80, gira sempre con un walkman; si laurea molto presto ed ha come unico scopo nella vita quello di diventare una ninja a tutti gli effetti. Una piccola curiosità per quanto riguarda la storyline viene svelata proprio tramite Kimberly, infatti pare che l’amore per questo tipo di musica provenga da un personaggi in particolare; ma questo sarà svelato solo all’uscita del gioco proprio attraverso la trama. Ecco la dichiarazione di Takayuki Nakayama, game director del titolo, sul personaggio:

In termini di design di Kimberly, abbiamo voluto creare un outfit adatto ai suoi movimenti veloci e acrobatici poiché eccelle in sport come l’atletica leggera e le cheerleader. Abbina il suo gi dai colori vivaci con scarpe da ginnastica adatte per muoversi velocemente, e hai un abbigliamento da ninja simile a Bushinryu, non credi? Abbiamo cercato di fare in modo che la sua pettinatura e il suo outfit mostrino magnificamente la sua silhouette sorprendente poiché è esperta nella corsa e negli attacchi aerei. Anche la bomboletta spray e il walkman portatile in vita vengono utilizzati per mosse speciali.

Juri– Appare per la prima volta in Super SF IV come un personaggio sadico e malvagio che trae molta soddisfazione nello sconfiggere ogni tipo di nemico, in precedenza il suo scopo principale era la vendetta verso M. Bison ma, secondo quanto dichiarato, qualcosa di diverso muove il suo animo oscuro. Una peculiarità che renderà senz’altro felici molti fan è il fatto che si siano conservate molte delle sue mosse più iconiche, cambiandone essenzialmente soltanto alcune proprietà. A prendere parola sul personaggio è di nuovo Nakayama; ecco quanto dichiarato al riguardo:

Per Juri, questo costume conserva l’immagine di quello di Super Street Fighter IV, ma è stato riorganizzato per adattarsi all’estetica di Street Fighter 6. C’è anche un cambiamento nell’acconciatura, che penso gli dia una personalità in più.Sotto la giacca, un nastro nero che imita l’aspetto di un ragno copre il suo corpo. I colori del suo motore Feng Shui sono viola, nero e bianco e accentati con il verde smeraldo. Inoltre, presta attenzione al suo casco, come potresti aver visto nel trailer quando appare sulla sua moto, poiché corrisponde al suo design. Il suo smartphone riflette anche la sua personalità e il suo stile, non credi?

Non ci resta che aspettare l’uscita effettiva del gioco ed il rilascio di ulteriori novità al riguardo; il titolo infatti uscirà per PlayStation 5 , PlayStation 4 , Xbox Series e PC tramite Steam nel 2023, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che Diablo 3 ha dato il via alla stagione 3? Ecco il nostro articolo dedicato con tutti i dettagli.