Fatal Fury/ Garou è ufficialmente in sviluppo

Lo sviluppatore SNK non ha lasciato alcuno spiraglio a incomprensioni di sorta, una nuova voce nella serie Fatal Fury/ Garou è ufficialmente in fase di sviluppo.Il titolo si mantiene saldamente in pista dal 1999, ed ha rappresentato negli iconici anni ’90 un cult per gli amanti del genere; quindi lo sviluppo del nuovissimo capitolo rappresenta letteralmente il continuo di una leggenda. L’annuncio in questione è avvenuto nel corso dell’EVO 2022 tramite che un teaser ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo), ma purtroppo non sono stati rilasciati dettagli in merito. I fan non hanno infatti ottenuto una data di uscita e nemmeno una papabile finestra di lancio.Molto probabile quindi, che Fatal Fury/ Garou si trovi ancora nelle fasi embrionali di sviluppo. Restiamo comunque sintonizzati sulla questione in attesa di dichiarazioni in merito. Nel frattempo però, lo sapevate che Guilty Gear ha un trailer che mostra il personaggio del DLC? Ecco il nostro articolo dedicato.