King of Fighters XV: trailer annuncia la nuova stagione e mostra i nuovi personaggi

SNK ha annunciato che la stagione 2 di The King of Fighters XV inizierà nel 2023, ma attraverso il trailer di presentazione( che vi lasciamo in fondo a questo articolo)ha mostrato anche i nuovi personaggi che verranno lanciati come “Team Samurai” questo autunno. I personaggi in questione saranno Terry Bogard della serie Fatal Fury , Kyo Kusanagi della serie The King of Fighters , Ryo Sakazaki della serie Art of Fighting e Haohmaru della serie Samurai Shodown si incontreranno in The King of Fighters XV per una rissa a tutto campo.

Le notizie non finiscono qui, la casa di sviluppo ha infatti confermato il supporto per il gioco multipiattaforma! Di seguito, la sinossi ufficiale del titolo tramite la pagina dedicata su Steam:

Sin dal debutto nel 1994, la serie di picchiaduro KOF ha emozionato i giocatori di tutto il mondo grazie ai suoi personaggi accattivanti e a un sistema di gioco unico. Dopo sei anni dall’ultima uscita, il nuovo KOF XV supera tutti i suoi predecessori in termini di grafica, sistemi ed esperienza online!

Insomma le premesse sono davvero intriganti ed interessanti per questo titolo che è ora disponibile per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni in merito, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che SNK ha ufficialmente dichiarato che Fatal Fury/ Garou è in fase di sviluppo? Ecco il nostro articolo dedicato.