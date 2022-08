Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: ecco quando sarà disponibile Nezuko

Risale a pochissimi giorni fa il rilascio di un trailer volto a mostrare Nezuko Kamado come personaggio scaricabile in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ed oggi Aniplex e CyberConnect2, rispettivamente editore e sviluppatore, ne svelano la data di uscita. Nezuko sarà disponibile a partire dal prossimo 10 agosto. Ecco, di seguito, uno stralcio di sinossi ufficiale:

Diventa la lama sterminatrice di demoni!Nella modalità per giocatore singolo vesti i panni di Tanjiro Kamado, la cui famiglia è stata sterminata dai demoni e la sorella trasformata in un demone. Vivi la storia raccontata nell’anime “”””Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba””””, dove Tanjiro lotta per restituire l’umanità a Nezuko e fronteggiare la minaccia demoniaca!Gioca in Modalità scontro, dove 2 giocatori possono sfidarsi in battaglie 2 contro 2 offline e online con qualsiasi combinazione di personaggi, compresi Tanjiro Kamado e Nezuko Kamado! Con un sistema di controllo semplice e meccaniche di gioco entusiasmanti, lotta per diventare l’ammazzademoni più forte!

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles è ora disponibile per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One , Switch e PC tramite Steam, non ci resta che aspettare ancora pochissimi giorni per vedere la famosa Nezuko in azione. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo lo sapevate che The King of Fighters XV ha mostrato nuovi personaggi in un trailer? Ecco il nostro articolo dedicato.