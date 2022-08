Call of Duty Modern Warfare 2: ecco le date della beta multigiocatore

Infinity Ward ha confermato una data di inizio per la beta multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2, questa sarà disponibile in anteprima dal 16 settembre (10:00 PT) al 17 per i giocatori PS4 e PS5 che hanno preordinato il gioco, sarà poi accessibile per tutti i giocatori PlayStation dal 18 al 20 settembre. Torna ad essere poi aperta dal 22 al 23 settembre per tutti i giocatori PlayStation e per quelli Xbox e PC che hanno prenotato il gioco e sarà infine disponibile per tutte le piattaforme dal 24 al 26 settembre. Importante in questo senso sottolineare che i giocatori PlayStation non avranno bisogno dell’abbonamento al Plus per giocarlo online, mentre i giocatori Xbox One e Xbox Series X/S avranno bisogno di Xbox Live Gold e quelli PC di un account Steam o Battle.net.

Dopo aver confermato una delle mappe 6v6 il Marina Bay Grand Prix, un circuito di corse urbane, Infinity Ward ha preso parola in merito alla beta esprimendo il proprio entusiasmo con la promessa di un divertimenti assicurato per i fan; ma ecco nello specifico cosa è stato detto al riguardo:

La beta include una robusta esperienza multiplayer che va oltre l’esperienza Core 6v6 con una varietà di mappe meticolosamente progettate di varie dimensioni e un set altrettanto impressionante di modalità, esperienze di progressione e altri aspetti che saranno rivelati più avanti.

Call of Duty: Modern Warfare 2 verrà lanciato il 28 ottobre per PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo però lo sapevate che il personaggio di Nezuko Kamado in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha una data precisa di rilascio? Ecco il nostro articolo dedicato.