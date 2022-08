Splatoon 3: annunciato il nuovo Nintendo Direct

Ora che Xenoblade Chronicles 3 è uscito, Nintendo è pronta a iniziare a commercializzare seriamente il suo prossimo grande lancio dell’anno. Il prossimo grande lancio è Splatoon 3 e, nel corso delle settimane, abbiamo già ricevuto diverse informazioni su di esso, dalle mappe e le armi alla personalizzazione del multiplayer e altro ancora. Presto, però, potremo dare un’occhiata più concreta al gioco.

Nintendo ha annunciato una presentazione diretta di Splatoon 3 prevista per mercoledì 10 agosto alle 6 del mattino, ora del Pacifico. La durata sarà di circa 30 minuti, quindi ci si può aspettare che vengano condivisi molti nuovi dettagli e che vengano mostrati molti nuovi filmati di gioco. Abbiamo già visto una buona parte della modalità multigiocatore PvP Turf War e della modalità PvE Salmon Run, quindi speriamo che questa volta Nintendo ci parli di più della campagna per giocatore singolo.

Splatoon 3 verrà lanciato su Nintendo Switch il 9 settembre.

Tune in on August 10 at 6 a.m. PT for a livestreamed #Splatoon3 Direct presentation. Join us in the Splatlands for roughly 30 minutes of updates! pic.twitter.com/iFfaU3V6vM

