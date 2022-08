Dragon Ball FighterZ: annunciate le versioni next-gen e il rollback netcode

All’Evo 2022, Bandai Namco e Arc System Works hanno annunciato che Dragon Ball FighterZ riceverà un netcode rollback per il multiplayer online. Ma non è tutto: il combattimento in 2,5D arriverà anche su Xbox Series X/S e PS5. Entrambe le versioni, insieme al PC, avranno il netcode rollback implementato.

I giocatori su PC potranno scegliere tra il netcode basato sul ritardo e quello basato sul rollback, anche se le specifiche raccomandate per quest’ultimo potrebbero essere più elevate. I possessori di Xbox One possono utilizzare Smart Delivery per godersi il gioco su Xbox Series X/S, mentre la versione PS4 è “compatibile con il programma di aggiornamento”. Resta da vedere se questo significhi un aggiornamento gratuito alla versione PS5.

Non è stata annunciata alcuna data di uscita per le versioni current-gen o per l’implementazione del netcode rollback. Ulteriori dettagli arriveranno in seguito, quindi restate sintonizzati. Dragon Ball FighterZ è disponibile per Xbox One, PS4, PC, Google Stadia e Nintendo Switch.

— Bandai Namco Esports (@BNEesports) August 7, 2022