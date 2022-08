Call of Duty: svelate le date del reveal di Warzone 2.0 e del multiplayer di Modern Warfare 2

Si vociferava che il reveal del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2 sarebbe avvenuto a metà settembre e Infinity Ward ha ora confermato ufficialmente la notizia. Il 15 settembre si terrà Call of Duty: Next, un evento di presentazione del franchise che illustrerà il “futuro immediato di Call of Duty”. Questo include la rivelazione completa del multiplayer di Modern Warfare 2, ma non solo: sono previsti anche dettagli sul prossimo Call of Duty: Warzone, che verrà lanciato quest’anno.

A ciò si aggiungono “molti altri” dettagli su Call of Duty: Modern Warfare 2 e informazioni su Project Aurora, alias Call of Duty: Warzone su cellulare. All’evento saranno presenti anche diversi streamer che “giocheranno in tempo reale”, anche se non si sa se questo includa Warzone 2.0 e Warzone su cellulare. Come se non bastasse, ci saranno anche informazioni e “sorprese”.

Call of Duty: Modern Warfare 2 uscirà il 28 ottobre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.