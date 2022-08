Melty Blood Type Lumina: nuovi personaggi gratuiti il 19 agosto

Type-Moon e Project Lumina hanno annunciato che due nuove combattenti, Mash Kyrielight e Neco-Arc si uniranno al roster di Melty Blood Type Lumina il 19 agosto, tramite aggiornamento gratuito. Per l’occasione sono stati pubblicati anche un paio di filmati che mostrano i due nuovi personaggi in azione, e potete vederli in fondo alla notizia.

L’aggiornamento gratuito di Melty Blood Type Lumina includerà anche:

Stage di Neco-Arc: “Great Cat’s Village R”.

Stage di Mash Kyrielight: “Fateful Crossroads”.

Cinque varianti di colore e palette di colori aggiuntive per tutti i personaggi – Aumento dei colori personalizzati di tre slot.

Nuovi scenari per Arcueid e Ciel – Stesura e supervisione degli scenari da parte di Kinoko Nasu e scrittura degli scenari da parte di acpi.

Implementato la Boss Rush 2 – Con uno scenario che ruota attorno a Noel.

Aggiustamenti al sistema di battaglia

Qui sotto potete vedere il video di Mash Kyrielight.

Qui sotto invece quello di Neco-Arc