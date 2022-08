EVO Japan 2023: si farà tra marzo e aprile

Si è da poco concluso l’EVO 2022 di Las Vegas, e l’Evolution Championship Series è pronta a tornare nel 2023 in Giappone: come annunciato dagli organizzatori, L’EVO Japan 2023 si svolgerà dal 31 marzo al 2 aprile al Tokyo Big Sight di Odaiba. Per l’occasione è stato pubblicato anche un teaser trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

I titoli confermati per l’evento includono Guilty Gear: Strive, The King of Fighters XV, Street Fighter V: Champion Edition e Tekken 7. I titoli rimanenti e le informazioni sulla registrazione saranno annunciati in autunno. Qui sotto potete vedere il teaser di EVO Japan 2023.