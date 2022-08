Cult of The Lamb: il nuovo video fa una panoramica del gioco

In attesa dell’uscita dell’11 agosto, Devolver Digital e Massive Monster hanno pubblicato un nuovo video di Cult of the Lamb, il titolo action/roguelike ma anche gestionale che in arrivo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Il filmato pubblicato oggi fa una panoramica generale di quello che dovranno attendersi i giocatori con il Sommo Agnello protagonista, per diffondere il verbo dell’Ombra che Attende.

Nel filmato, che potete vedere qui sotto, si vede come bisognerà alternarsi, gestendo il proprio culto nel proprio rifugio, e allo stesso tempo come si dovrà andare a combattere mostri per fare bottino e convertire nuovi fedeli. Ci saranno poi anche diversi mini-game, come un gioco basato sui dadi in cui gareggiare contro la vostra guia Ratau, oppure la pesca. In Cult of The Lamb ci saranno 4 livelli di difficoltà da scegliere, e la durata del gioco si aggirerà tra le 15 e le 20 ore. Il video mostrato precedentemente mostrava invece i quattro vescovi.