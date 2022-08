Apex Legends: trailer del bass battaglia di Caccia

Da domani 9 agosto la nuova season Caccia arriverà in Apex Legends, ed Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno pubblicato il trailer sul battle pass, che potete vedere in fondo alla notizia.

I giocatori si faranno strada tra le sfide giornaliere e settimanali per sbloccare nuove ricompense a tema, tra cui skin leggendarie per Wraith, Caustic e la Wingman, set epici per Vantage, Bangalore e Horizon, skin reattive per il Triple Take e altro ancora. Per la prima volta alcune sfide potranno essere affrontate in una modalità a tua scelta, per permettere di completare il pass a modo proprio.

La nuova stagione di Apex Legends arriverà quindi domani 9 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam. Porterà la nuova leggenda Vantage, aggiornamenti alla mappa Canyon dei Re, aumento del livello massimo e nuovo battle pass.