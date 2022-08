Arc Raiders: lo sparatutto free-to-play rinviato al 2023

Inizialmente previsto per il 2022, Arc Raiders arriverà invece nel 2023: ad annunciarlo il team di sviluppo svedese Embark Studios con un messaggio attraverso i propri canali social.

Gli sviluppatori hanno fatto sapere che, per raggiungere il massimo potenziale del gioco e per espandere l’esperienza, serve del tempo extra.

Il titolo in questione è uno sparatutto in terza persona cooperativo, che sarà free-to-play, nel quale il giocatore e la propria squadra di Raiders collaborano per resistere all’attacco di ARC, un’inarrestabile minaccia meccanica in arrivo dallo spazio: sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam.

Qui sotto potete leggere il messaggio completo degli sviluppatori con i motivi del ritardo:

Abbiamo deciso di posticipare ARC Raiders al 2023.

ARC Raiders è un gioco ambizioso e useremo questo tempo extra per espandere l’esperienza e permettergli di raggiungere il suo massimo potenziale.

Approfondiremo i dettagli non appena inizieremo a testare il gioco in modo più approfondito con i giocatori.

L’entusiasmo suscitato fin dal suo reveal è stato molto incoraggiante per noi e apprezziamo davvero il vostro supporto.

-Il team di sviluppo Embark Studios

Qui sotto potete vedere il tweet di Embark Studios che annuncia il rinvio al 2023 del loro sparatutto.