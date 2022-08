Neon Abyss: l’aggiornamento Cornucopia ha una data

L’aggiornamento Cornucopia, che porta alla pari con la versione PC di Neon Abyss, sarà disponibile dal 15 agosto. Questo update porterà le versioni PlayStation 4, Xbox One, Win 10 e Nintendo Switch di Neon Abyss alla pari con la versione PC. Per l’occsasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il DLC Chrono Trap sarà disponibile su console dal 16 agosto. Fino al 30 agosto sarà possibile ottenerlo gratuitamente

Questo aggiornamento porterà su console tutti i contenuti da Call of Hades in poi. Ciò significa che arrivano:

Numero di nuovi boss: 5

Numero di nuovi oggetti: 60+

Numero di nuovi livelli: 9+

Numero di nuove armi: 7

Miglioramento nella quality of life

Il contenuto scaricabile Chrono Trap introduce una nuova Modalità infinita e il titano Crono.

Modalità infinita: affronta una serie senza fine di sfide e nuovi mostri per dimostrare tutto il tuo valore. Solo i più arditi riusciranno a raggiungere la battaglia finale contro il potente Crono! Quanto a lungo riuscirai a resistere?

Crono: dopo aver acquistato il contenuto scaricabile Chrono Trap, potrai affrontare il nuovo titano Crono in due diverse modalità di gioco.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato da Team17, per altri dettagli potete collegarvi alla pagina sul sito ufficiale.