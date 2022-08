MultiVersus: con la stagione 1 arrivano nuove classificate e la classic arcade mode

Ieri, durante l’ultima giornata dell‘EVO, Tony Huynh, co-founder e game director, ha mostrato un’istantanea di quello che ci sarà nella season 1 di MultiVersus. Ricordiamo che la prima stagione è stata rimandata a data da destinarsi, con estensione della stagione beta fino al 15 agosto.

Lo “snapshot” di questa season 1, mostra i già annunciati Rick & Morty (con tra parentesi segnato che ne arriveranno altri), nuovi cosmetici tra icone, banner, varianti (si vede un Lebron James versione Robin e Bugs Bunny versione Brunhilde). In più, nuova modalità classificata, e la classic arcade mode.

Potete vedere qui sotto il tweet dal canale ufficiale di MultiVersus, che fa sapere che a breve verrà anche annunciata la data della season 1.

Feast your eyes on this, MVPs: our Season 1 Snapshot! Stay tuned for an official Season 1 announcement date, coming very soon. #MultiVersus #Evo2022 pic.twitter.com/A5ObXKN7V6

— MultiVersus (@multiversus) August 7, 2022