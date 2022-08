Dragon Quest Treasures: svelati i tesori del gioco

Il gioco che narra le vicende dei fratelli Erik e Mia, Dragon Quest Treasures, sarà disponibile alla commercializzazione a partire dal prossimo 9 dicembre ma nel frattempo Square Enix e TOSE, rispettivamente editore e sviluppatore, hanno rilasciato ulteriori informazioni sul titolo; nello specifico hanno rivelato la natura dei tesori e cosa fare per ottenerli. Ma ecco, di seguito, cosa è stato rivelato sui tesori, sulla loro ubicazione e su cosa fare per trovarli:

L’avventura si svolge a Draconia, un’isola galleggiante formatasi dai corpi di due draghi leggendari in cui vi si sono poi inglobate diverse altre isole. L’isola ospita le sette leggendarie Rocce del Drago, manufatti speciali ricercati da tutti i cacciatori di tesori degni di nota. Le pietre del drago sono diverse e ognuno di loro ha la forma di una parte del corpo di drago, tuttavia le pietre non si troveranno dove è ubicata la base ma sarà necessario viaggiare attraverso le isole per trovarle e non rappresentano gli unici oggetti di valore presenti a Draconia. Per quanto riguarda le pietre di drago è stato rilasciato anche un suggerimento sulla loro ubicazione: “La coda del drago è perduta, nascosta tra innumerevoli altri tesori…”. Sarà compito del giocare aguzzare l’ingegno per trovare la giusta ubicazione.

I tesori

Mentre esplori le isole di Draconia, troverai molti oggetti. Questi sono classificati come “tesori” o “bric-à-brac” a seconda della loro rarità. I pezzi estremamente rari sono considerati “iconici!“I tesori iconici sono tutt’altro che facili da acquisire e il loro valore lo riflette! Ottenere tesori iconici è essenziale se vuoi diventare il più grande cacciatore di tesori del mondo. I tesori in generale però vengono catalogati sotto varie categorie; incluse armi, armature ed oggetti. Tra i tesori vanno annoverati senz’altro Scudo Tempesta e la Valutazione delle scarpe da elevazione: 8.640.000 G( fa parte dei tesori iconici i quali tendono ad avere delle valutazioni incredibilmente alte). Ma cosa bisogna fare per trovare i tesori?

Passaggio 1: scegli un’isola per iniziare il tuo viaggio

Nel momento in cui verrà scelta l’isola da esplorare Erik e Mia, Purrsula e Porcus, forniranno una “Previsione del tesoro” per ogni isola che ti dice che tipo di chicche puoi aspettarti di trovare lì; sarà mostrata inoltre la sezione aurea per quell’isola. Questo ti dice l’idoneità del tuo gruppo attuale a trovare tesori lì.Più alta è la sezione aurea, più facile sarà per te trovare un tesoro, quindi assicurati di tenerlo a mente quando selezioni un’isola da visitare. Basterà a questo punto salire sul treno e dirigersi verso la destinazione prefissata.

Passaggio 2: trovare materiali e cianfrusaglie

Basterà in realtà andare in giro con i propri mostri, i quali si mostreranno eccitati nel caso dovessero sentire qualcosa nelle vicinanze; i mostri dunque sono sensibili ai tesori. Alcuni bottini si possono celare in giacimenti minerari o tra la fitta vegetazione. Verranno mostrate due icone in- game per indicare un tesoro nelle vicinanze, l’icona dello scrigno del tesoro d’argento indica che è stato rilevato un bric-à-brac, mentre un’icona dello scrigno del tesoro d’oro indica che il tesoro è nelle vicinanze.Il bric-à-brac ha un bagliore argenteo ed è relativamente facile da trovare. La sua posizione verrà mostrata sulla mappa quando ti avvicinerai abbastanza.Qualsiasi tesoro trovato sarà trasportato dai proprio personali mostri, ognuno dei quali ha una personale capacità di trasporto.

Passaggio 3: trovare un tesoro raro

Il vero tesoro è più difficile da trovare dei cianfrusaglie e spesso è nascosto in luoghi piuttosto inaccessibili. Per rintracciarlo, potrebbe essere necessario utilizzare Fortune Finder, un potere speciale disponibile solo per Erik e Mia. L’uso del Fortune Finder quando c’è un tesoro nelle vicinanze attiverà Treasure Visions, permettendoti di vedere la posizione esatta del tesoro attraverso gli occhi dei tuoi compagni mostri.Le visioni del tesoro variano a seconda del mostro che le fornisce. Confronta le visioni di tutti e tre i tuoi compagni e perlustra il terreno vicino per scoprire la posizione del bottino nascosto!

Passaggio 4: valutare il tesoro

La valutazione avviene non appena torni a casa e rivela il nome, l’aspetto e il valore dei tuoi tesori. Il valore di un tesoro dipende dalla sua condizione, che sia “menta”, “fine”, “equo” o qualcos’altro.Cerca sempre di trovare il tesoro nelle migliori condizioni possibili!

Questi sono le informazioni che sono state rese note, ma in aggiunta è stata anche annunciata la possibilità di effettuare il pre-ordine dell’edizione fisica presso i rivenditori di tutto il mondo. L’edizione fisica di Dragon Quest Treasures disponibile al pre ordine permetterà ai giocatori di avere dei bonus aggiuntivi, ecco quali:

Chimera Wing (x5) – Riporta i giocatori alla base immediatamente senza perdere alcun tesoro.

– Riporta i giocatori alla base immediatamente senza perdere alcun tesoro. Better Buddy Bullet (x15) – Aumenta la probabilità che un mostro voglia unirsi alla banda del giocatore.

– Aumenta la probabilità che un mostro voglia unirsi alla banda del giocatore. Fullheal Pellet (x5) – Ripristina completamente gli HP di un singolo alleato.

Insomma, Square Enix e Tose hanno entusiasmato i fan con questa rivelazione dettagliata; non ci resta che aspettare l’uscita effettiva di Dragon Quest Treasures che avverrà il prossimo 9 dicembre per Nintendo Switch, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che ci sono novità per la stagione 1 di Multiversus? Ecco il nostro articolo dedicato!