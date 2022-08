Kingdom Hearts: un video celebra il 20° anniversario

Square Enix pubblica un video celebrativo in onore del 20° anniversario di Kingdom Hearts. Il video celebrativo riassume i momenti più salienti del franchise con una particolare focalizzazione su cosa abbia realmente significato per Square Enix e per i suoi creatori in generale; un modo veramente commovente di celebrare anche le 35 milioni di copie nel corso della vita del franchise .

Square Enix ha presentato il quarto capitolo della serie all'inizio di quest'anno svelando che lo sviluppo del titolo è in corso su Unreal Engine 5.Kingdom Hearts 4 darà il via a un nuovo arco narrativo, soprannominato "Lost master Arc", che coinvolgerà Sora nell'esplorazione di Quadratum , una moderna metropoli.