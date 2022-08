The First Descendant: rivelati i requisiti di sistema

NEXON Games è lo sviluppatore del gioco di ruolo d’azione cooperativo in terza persona, The First Descendant; sebbene non siano stati ancora mostrati gameplay e dettagli sulle dinamiche di gioco e che quindi, di conseguenza, aleggi ancora una certa aura di mistero intorno al titolo, questa potrebbe essere in parte dissipata dai requisiti di sistema i quali danno una parziale idea della resa grafica del titolo. Eccoveli di seguito:

I requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10×64

Processore: Intel i5-3570 / AMD FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: GeForce GTX 1050Ti o AMD Radeon RX 570

DirectX: versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10×64

Processore: Intel i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600X

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5600XT

DirectX: versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Tramite le specifiche rilasciate. The First Descendant sembra un titolo piuttosto impegnativo nel caso in cui si voglia giocare con le impostazione più alte, ma bisogna tenere presente che è comunque un titolo sviluppato su Unreal Engine 5. Restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo lo sapevate che Kingdom Hearts viene celebrato attraverso un video? Ecco il nostro articolo dedicato.