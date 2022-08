Alice’s Warped Wonderland REcollection: in arrivo per Switch e PC

Alice’s Warped Wonderland: REcollection viene ufficialmente annunciato nelle versione per Switch e PC da Nightmare STUDIO. Per quanto riguarda la versione Switch, arriverà sull’e-Shop di Nintendo il prossimo 25 agosto, mentre per la versione PC non è stata rilasciata alcuna notizia in merito.

Alice’s Warped Wonderland è una nuova versione dello stesso gioco inizialmente creato per feature phone in Giappone, trattasi di un’avventura testuale horror quindi riorganizzata per piattaforme che supporterà le seguenti aggiunte:

Supporto widescreen completo (dalla visualizzazione dello schermo verticale originale).

Supporto touchscreen per la versione Switch.

La sottile riscrittura tiene conto della sceneggiatura originale.

Raffinata musica di sottofondo che mantiene la ricca qualità delle melodie originali.

Funzionalità di salto del testo e riproduzione automatica.

Una galleria con immagini e filmati di magazzino.

Sul gioco purtroppo non sono state rilasciate moltissime informazioni ma l’annuncio è avvenuto tramite un trailer( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) . Non ci resta che aspettare l’uscita del titolo su Switch e la rivelazione della data per PC, restiamo sintonizzati. Nel frattempo lo sapevate che sono stati resi noti i requisiti di sistema per The First Descendant?