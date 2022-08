I giochi più controversi degli ultimi anni

Questi sono i videogiochi più controversi e controversi della storia, a causa degli

argomenti trattati o del modo in cui rappresentavano la violenza o il sesso nel mezzo

interattivo. Un elenco di videogiochi che hanno fatto i titoli più scandalosi. Manhunt

2 , Death Race o Postal 2 sono solo alcuni dei giochi più controversi della storia . Tuttavia, a nostro avviso, ci sono altri titoli che hanno suscitato maggiore scalpore anche al di fuori dell'industria videoludica.

Call of Duty: Modern Warfare 2

All’inizio del 2011 c’è stato un attacco terroristico all’aeroporto di Mosca che ha

tragicamente provocato 35 morti. Due giorni dopo, alcuni media russi hanno accusato

Activision e Call of Duty Modern Warfare 2 di aver provocato l’attacco includendo

un livello chiamato “No Russian” in cui doveva essere compiuto un attacco

terroristico in un aeroporto.

Carmageddon

Carmageddon è una di quelle saghe la cui controversia è paragonabile al

divertimento che potrebbe fornire. La polemica è arrivata soprattutto con la prima

puntata del 1997. Sebbene i suoi sviluppatori abbiano assicurato di voler offrire solo

una violenza simile a quella di cartoni animati come Tom e Jerry, il fatto di poter

investire i passanti (ed esserne ricompensati) ha generato molte polemiche.

Doom

Un altro dei giochi più controversi della storia è stato Doom. L’ FPS è apparso

inizialmente in pc, ma tale fu il suo successo che decisero di farne una versione

(ridotta e un po’ censurata) per il fortunato Super Nintendo (con chip FX). Le alte

dosi di violenza e le immagini sataniche in Doom lo hanno reso un gioco controverso

sin dal suo lancio, qualcosa che sicuramente lo ha aiutato a raggiungere la fama che

mantiene ancora. È stato persino accusato di essere l’ispirazione per gli assassini che

hanno perpetrato il massacro della Columbine High School negli Stati Uniti.

Saw

Konami ha rilasciato questo adattamento, basato su una delle saghe horror più

popolari degli ultimi anni. Il “divertimento” sia del gioco che dei film è vedere a quale

tipo di atrocità Jigsaw sottopone le sue vittime. Si tratta sempre di ciò che saranno

disposti a sacrificare (incluse parti del loro corpo) per salvare le loro vite. Il gioco, uno dei peggiori del genere, ha ripetuto questo stesso approccio, provocando alcune

delle morti più macabre mai viste in un videogioco. Alla classica domanda "vuoi

giocare?" In questo caso la risposta è no. L’ “horror di sopravvivenza” aveva molto

sangue e ambientazioni cupe, ma era piuttosto brutto.

Thrill Kill

Un picchiaduro, per quattro giocatori simultanei, così selvaggio da far sembrare

Mortal Kombat un gioco da ragazzi. Da un lato, Thrill Kill ha suscitato polemiche per

la selezione dei combattenti: mostri, cannibali, scienziati pazzi e femdom S&M, che

hanno prodotto brividi. D’altra parte, la selezione degli scenari e degli attentati è

stata cruenta e spiacevole.

Thrill Kill non è mai stato rilasciato, ma siamo stati in grado di riprodurre una beta

per la stampa, quindi una versione quasi definitiva è trapelata online (mancavano

video ed effetti sonori, ma la maggior parte del gioco era finita).