Monster Hunter Rise Sunbreak Digital Event: ecco le novità

Come da programma, oggi 9 agosto si è tenuto il Monster Hunter Rise Sunbreak Digital Event, in cui sono state svelate diverse novità in arrivo per il titolo Capcom. In primis, l’aggiornamento gratuito del titolo 1 arriverà domani 10 agosto (peserà 1 GB su Switch e 9 GB su Steam), e porterà:

Nargacuga iridescente

Nargacuga dalla pelliccia splendente che vive in terre avvolte dalla nebbia. Il Nargacuga iridescente si nasconde nella nebbia notturna e nel bagliore della luna, assalendo la preda senza farsi notare. Grazie alla sua sorprendente agilità e all’eccezionale mobilità, è difficile da individuare a occhio nudo. La capacità di lanciare aculei tossici dalla coda rende questo wyvern particolarmente pericoloso.

Bazelgeuse vulcanico

Variante di Bazelgeuse il cui corpo sembra bruciare, come se dovesse scoppiare da un momento all’altro. Le scaglie esplosive, dal bagliore azzurro tenue, emanano un calore più intenso, da cui la denominazione di “vulcanico”. Le scaglie sono roventi e possono bruciare la terra stessa con la loro forza esplosiva.

Rathalos argentato

Specie rara di Rathalos coperta di scaglie brillanti argentee. È noto con il nome di wyvern del fuoco argenteo o luna d’argento per il suo aspetto maestoso. Questi wyvern sono noti per il soffio letale e gli artigli feroci, che rendono queste bestie minacciose dei combattenti eccezionali. In battaglia, se avvolti dal fuoco, sono circondati da una fiamma blu e attaccano con maggiore intensità.

Rathian dorata

Specie rara di Rathian coperta di scaglie brillanti dorate. È nota con il nome di wyvern del fuoco dorato o luna dorata per il suo aspetto divino. Questi wyvern sono noti per le scaglie resistenti e gli attacchi con code robuste, che rendono queste bestie minacciose dei combattenti eccezionali. In battaglia, se avvolte dal fuoco, assumono un bagliore sinistro e attaccano con maggiore intensità.

Nuove Zone, con l’Arena desolata

Una struttura gigantesca, che tocca le nuvole, dalla storia antica.

Dai suoi pilastri e ornamenti si evince chiaramente che le sue radici non appartengono all’epoca moderna. È un luogo maestoso e appartato, dove di notte si possono osservare sciami di meteoriti, ma attualmente è un covo pericoloso che pullula di mostri rari.

Nuovo sistema, indagini anomalia

Le missioni ricerca anomalia sono missioni in cui si possono affrontare mostri infetti impazziti a causa dell’influenza dei Qurio che si trovano sotto il controllo del Malzeno. Ne esistono due tipi: missioni di ricerca e le indagini, entrambe accessibili tramite il menu delle missioni ricerca anomalia.

Nuove missioni evento a partire dal 18 agosto

Nuovo contenuto scaricabile a pagamento dal 10 agosto

A parlare durante la live, il produttore della serie Monster Hunter Ryozo Tsujimoto e il game director Yoshitake Suzuki.

Qui sotto potete vedere il trailer dell’aggiornamento gratuito del titolo 1 di Monster Hunter Rise Sunbreak.

Qui potete vedere invece tutta la live.

Infine qui sotto potete vedere la roadmap con i futuri aggiornamenti in arrivo. Qualora vogliate vedere ulteriori dettagli, potete vedere la patch note sul sito ufficiale.