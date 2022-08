ARC Raiders rimandato al 2023: ecco l’annuncio degli sviluppatori

ARC Raiders di Embark Studios, guidato dall’ex capo progettista di EA Patrick Söderlund, è stato rinviato. Inizialmente era previsto per un’uscita free-to-play quest’anno su Xbox One, Xbox Series X/S, PC, PS5 e GeForce Now, ma ora verrà lanciato nel 2023.

Su Twitter, lo sviluppatore ha dichiarato che ARC Raiders è un “gioco ambizioso” e che il tempo extra sarà utilizzato per “espandere l’esperienza e permettergli di raggiungere il suo massimo potenziale”. Ulteriori informazioni arriveranno in seguito, man mano che il team testerà il gioco in modo più approfondito con i giocatori. Questo potrebbe significare test alfa e beta nei prossimi mesi, quindi tenete gli occhi aperti.

ARC Raiders è uno sparatutto in terza persona fantascientifico in cooperativa e vede l’umanità combattere contro l’ARC, una minaccia meccanica proveniente dallo spazio. L’attenzione si concentra sul PvE con nemici come giganteschi camminatori, droni volanti e molto altro da distruggere. I giocatori hanno a disposizione eccezionali capacità di movimento e una serie di armi, compresi gli esplosivi, per combattere. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nel frattempo.