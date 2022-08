Two Point Campus: disponibile da oggi 9 agosto

Da oggi 9 agosto è disponibile Two Point Campus, nuovo gestionale targato Two Point Studios e pubblicato da SEGA, che arriva su PC (via Steam) PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch, disponibile anche attraverso il Game Pass.

In Two Point Campus gestirete sì un’università, ma con il twist dei giochi Two Point, passando dalla scuola di cavalleria, a quella di stregoneria fino allo sport più amato della contea, il cheeseball. Per ulteriori dettagli, potete dare una letta, qualora vogliate, alla nostra recensione.