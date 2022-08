Marvel’s Spider-Man Remastered Recensione: volare a New York con Ray Tracing

E’ un uccello? Un aereo? E’ Superman? No, è un ragazzino in una tuta iper tecnologia che vola per New York. Si chiama Peter Parker (ma non ditelo in giro, è un segreto) e mentre lavora come assistente si diletta nell’incriminare i super cattivi che fanno dell’America la nazione più pericolosa al mondo. Se non l’avete ancora capito stiamo parlando di Marvel’s Spider-Man Remastered, gioco di Insomniac Games che ha debuttato nel 2018 su PS4. Inutile ribadire il successo del titolo: tantissime copie vendute (siamo nell’ordine dei milioni) e una partnership ancora più stretta con Marvel Studios, che ha commissionato al team di sviluppo first party PlayStation altri due giochi in esclusiva, tra cui Wolverine. Era dunque questione solo di tempo prima che il titolo approdasse su PC, continuando così la strategia, coerente, di portare anche su Steam ed Epic Games parte della sua line-up dopo aver esaurito il ciclo vitale sulle console. Per il gioco dell’Uomo Ragno, però, è decisamente diverso rispetto alle situazioni vissute con Days Gone e God of War: in primis il titolo è forse il più forte a livello mediatico che arriva su PC e che ha a disposizione Sony, vista la grande popolarità del personaggio. Il secondo motivo, invece, riguarda la qualità oggettiva del gioco, con i tie-in spesso molto deludenti rispetto alla qualità di quello di Insomniac Games.

Al netto di tutte le aspettative, decisamente alte, Marvel’s Spider-Man Remastered rappresenta sicuramente un’ottima occasione per diversi giocatori di entrare in contatto con un’avventura completamente inedita dell’Uomo Ragno. Avventura che arriva su PC in uno dei porting forse più pesanti e più al passo dei tempi: a differenza di God of War e Days Gone, infatti, il gioco di casa Insomniac Games arriva con un obiettivo ben preciso, ovvero quello di far innamorare i giocatori del lato tecnico del titolo, offrendo (grazie all’aiuto di Nixxes Software) un porting di elevata qualità, che farà piacere a tutti coloro che dispongono di un hardware di ultima generazione.

Marvel’s Spider-Man Remastered è bellissimo

Il gioco originale ha debuttato a settembre del 2018, riuscendo anche a slegarsi dalla classica release in concomitanza con determinati prodotti cinematografici. La storia oramai la conosciamo tutti: il gioco di casa Insomniac Games ci mette davanti a un Peter Parker già adulto, con tanta confidenza nel suo alter ego, come dimostra la prima missione, ovvero quella di catturare Fisk e consegnarlo alle autorità. Da qui in avanti la storia prenderà diverse diramazioni e ci troveremo (anzi ,ci ritroveremo) davanti al miglior open world mai prodotto da Sony e più in generale davanti a uno dei migliori giochi dell’Uomo Ragno mai prodotti. La qualità del gameplay del gioco di Insomniac Games non è mai stata messa in dubbio da nessuno ed è ancora oggi decisamente bello da giocare, oltre che da vedere (almeno su PC).

La storia principale, forse afflitta dalla mancanza di un motion-capture e di volti reali ispirati ai film (ma le licenze, in questo caso, costano davvero troppo), vi farà esplorare una New York che non avete avuto modo di vedere su console. Inutile ribadirlo: seppur bellissimo su PS4, su PC l’avventura di Peter Parker e del suo alter ego è ancora decisamente più bella. C’è qualcosa di meraviglioso nel vedere l’Uomo Ragno svolazzare tra i cielo di New York, con il Ray Tracing attivo e una qualità visiva decisamente superiore. Il gameplay è ancora fluido e bello come ce lo ricordiamo all’epoca, ma sono i 60 frame al secondo in questo caso a fare la differenza, all’epoca esclusivi di PS4 Pro. Giocare al titolo su una console base dopo aver provato questa versione è praticamente impossibile: non si può, infatti, tornare indietro.

I primi momenti vissuti con Marvel’s Spider-Man Remastered ci ricordano quanta qualità sia possibile raggiungere sfruttando qualsiasi tipo di hardware, ma attenzione alla pesantezza. Abbiamo testato il gioco su una GPU GeForce RTX 3060 Ti e un i5-10400F, riscontrando diversi cali di frame rate a causa delle impostazioni tecniche troppo elevate. Pur girando perfettamente e con ottimi dettagli, lasciare i riflessi Ray Tracing attivi e pretendere un po’ troppo da configurazioni moderne ma non troppo prestanti rischia di limitare l’esperienza di gioco. Per fortuna il DLSS ci viene in aiuto, ma per un’esperienza di gioco fluida il nostro consiglio è quello di perdere qualche minuto in più a testare varie configurazioni. D’altronde Nixxes Software parla chiaro: il gioco è pesante ed è ricco di dettagli, modelli poligonali e molto altro. Il tutto, ovviamente, che su PC risulta essere sotto steroidi. La qualità delle texture è semplicemente assurda e mai avremmo potuto credere di vedere la New York del gioco Insomniac Games così bella. I riflessi in Ray Tracing funzionano decisamente bene e contribuiscono a regalarci un tocco di realismo in più che un po’ mancava nella versione base.

Piatto ricco mi ci ficco

Marvel’s Spider-Man Remastered non è solamente l’occasione giusta per provare con mano uno dei migliori giochi dell’Uomo Ragno (e una delle migliori esclusive console PlayStation), ma anche un ottimo diversivo per l’autunno nel caso non aveste altri impegni. A distanza di 4 anni circa, l’open world è ancora decisamente solido e seppur con attività ripetitive è in grado di intrattenervi con diverse ore di gioco, anche lato attività secondarie. Bisogna però scendere a compromessi: il gioco vi riproporrà infatti sempre i soliti, identici compiti: dalle antenne della polizia da riattivare fino ai vari sconti con alcuni elementi della criminalità locale, l’intera esperienza di gioco si basa sulla ricerca di collezionabili e piccoli obiettivi secondari.

Non finisce ovviamente qui: Marvel’s Spider-Man Remastered riceverà prossimamente anche la sua espansione stand alone, ovvero Miles Morales. Una data di uscita non è ancora stata divulgata, ma sarà probabilmente distribuita a un prezzo più contenuto. Presenti anche dei contenuti aggiuntivi, riservati a chi effettua il pre-order. Un’offerta ludica che è uguale alla controparte del 2018, ma che non necessita ovviamente di essere espansa: il gioco funziona perfettamente ed è una piacevole scoperta (o riscoperta) per tutti.

Non chiamatelo porting

Marvel’s Spider-Man Remastered non è un porting, tutt’altro. Nixxes Software si è messa davvero di impegno e ha realizzato una versione a parte. Le opzioni tecniche a nostro supporto sono d’altronde elevate. Possiamo scegliere tra ben quattro setting pre impostati e da lì personalizzarli in base all’hardware a nostra disposizione. Abbiamo effettuato la prova del gioco con un vasto range di personalizzazioni grafiche e alla fine siamo riusciti a trovare il giusto compromesso tra performance e qualità.

Il Ray Tracing, inutile dirlo, per quanto sia bello e renda il gioco ancora più maestoso rispetto al passato, impatta pesantemente sulle nostre performance. Dopo alcuni tentativi, abbiamo preferito impostare la qualità grafica ad Alto e utilizzare il preset del Ray Tracing a medio, impostando il DLSS su Qualità, Bilanciato e Prestazioni. La perdita di frame rate si è però verificata in tutti i modi ed è stata pesante per alcuni momenti, ma giusto per qualche secondo e solamente nelle aree più affollate. Accontentandosi invece dell’illuminazione normale, sacrificando quindi i riflessi migliorati oppure impostandoli al minimo, il gioco risulta essere più fluido. Senza V-Sync abbiamo riscontrato fenomeni di tearing decisamente frequenti, ma con una fluidità comunque maggiore che ci ha permesso di limitare le perdite dei fotogrammi. Più avete un hardware prestante, più avrete la possibilità di scegliere e modificare i vostri settaggi come più preferite. Tutti gli screenshot che trovate in questa recensione sono stati realizzati e acquisiti direttamente da Steam, con i settaggi che vi abbiamo elencato poco più sopra. Se volete, per comodità, poco più in basso trovate la nostra scelta definitiva per i settaggi, facendo sempre riferimento al nostro hardware di prova.

Anche sul discorso monitor la situazione è decisamente incoraggiante: Marvel’s Spider-Man Remastered offre il supporto a svariati tipi di aspect ratio, incluso il 21:9. Presente il supporto anche all’HDR, che renderà il gioco ancora più bello di quanto già non sia. Il lato tecnico premia la qualità di Nixxes Software, ma forse avremmo preferito un gioco meno esigente e la stabilità dei 60 frame al secondo anche su hardware meno performanti. Si tratta comunque di una scelta che non possiamo bollare come lato negativo, tutt’altro: se la filosofia dello sviluppatore è stata quella di offrire un prodotto davvero rimasterizzato per la next gen, allora dobbiamo accettarlo. Si tratta comunque di sottigliezze, che non influiscono sul nostro giudizio finale.

Marvel’s Spider-Man Remastered è un turning point per i videogiochi di Sony su PC. Se davvero il senso del colosso nipponico è quello di pubblicare i suoi titoli dopo che hanno esaurito il ciclo vitale su console, allora forse tutti dovrebbero passare da questo lavoro di rimasterizzazione. Il gioco è nettamente più bello rispetto alla versione PS4 (e anche PS5, sotto certi aspetti) e risulta adatto al mercato PC, dove con un hardware molto più performante si va alla ricerca di un dettaglio grafico incredibile. Certo, la pesantezza resta un limite e che rischia di farvi storcere un po’ il naso, ma dopo aver perso qualche minuto con i settaggi sarà possibile godere del miglior gioco dell’Uomo Ragno nella migliore qualità possibile. Consigliato, non solo a chi deve ancora scoprirlo ma anche a chi ha voglia di tornare a volare per New York con uno dei supereroi più conosciuti della storia.

Piattaforme: PC

Sviluppatore: Nixxes Software, Insomniac Games

Publisher: PlayStation PC

Data di uscita: 12 agosto 2022