Train Sim World 3: annunciato, arriva a settembre

Era nell’aria da qualche giorno, e oggi Dovetail Games ha annunciato Train Sim World 3, nuovo capitolo della serie sui binari che sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Windows PC (tramite Steam ed Epic Games Store) dal 6 settembre. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il gioco avrà nuove dinamiche meteorologiche, percorsi più lunghi e un Centro di addestramento dedicato, pensato sia per i nuovi giocatori che per quelli più esperti. L’ultima versione supporterà anche i componenti aggiuntivi di Train Sim World 2, consentendo ai giocatori di portare in Train Sim World 3 tutti i percorsi e i motori che possiedono per continuare a giocare con alcuni dei loro contenuti preferiti.

Train Sim World 3 presenta un nuovo sistema meteorologico dinamico che offre cieli volumetrici, il tutto alimentato da un nuovo sistema di illuminazione che migliora il realismo e l’immersione. I treni possono ora essere guidati in condizioni meteorologiche estreme: neve, temporali e persino le temute foglie sui binari, ognuna delle quali altera l’esperienza di guida e richiede ai giocatori di prestare molta attenzione alle condizioni dei binari. Sebbene siano minuscole rispetto alle potenti macchine, le foglie sui binari rappresentano una seria sfida per i conducenti, in quanto possono ridurre notevolmente l’attrito tra le ruote e la rotaia di cui i treni hanno bisogno per trainare i loro pesanti carichi di merci o passeggeri.

Matt Peddlesden, produttore esecutivo di Dovetail Games, ha dichiarato:

“Per Train Sim World 3, il team ha fatto un lavoro straordinario, migliorando e sviluppando l’esperienza coinvolgente dei nostri titoli precedenti. Il nuovo sistema di illuminazione trasforma la grafica, insieme alle nuovissime dinamiche meteorologiche che avranno un impatto significativo sul funzionamento dei treni nel gioco. Questo e lo sviluppo del nostro Centro di addestramento dedicato, che guida gli utenti attraverso i comandi, faranno sì che Train Sim World 3 porti ai giocatori esistenti nuove ed entusiasmanti sfide, offrendo al contempo a coloro che si avvicinano al franchise una piacevole introduzione al mondo delle ferrovie”.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio. Se volete leggere ulteriori dettagli, potete collegarvi al sito ufficiale del gioco.