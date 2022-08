Brok the InvestiGator: annunciata la data dell’avventura grafica che è anche beat’em up

Lo sviluppatore e publisher francese COWCAT ha annunciato che l’avventura punta e clicca che è anche piscchiaduro a scorrimento, BROK the InvestiGator, uscirà su PC (Steam e GOG) il 26 agosto 2022 . Arriverà poi durante l’inverno anche su console (PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S).

Ispirato ai cartoni animati degli anni ’80/primi anni ’90 con un tocco più dark, BROK the InvestiGator si svolge in un universo distopico in cui gli animali hanno sostituito l’uomo.

Qui potete leggere la descrizione del gioco sulla pagina Steam:

In un mondo futuristico “light cyberpunk” in cui gli animali hanno rimpiazzato gli umani, i cittadini privilegiati vivono sotto una cupola che li protegge dall’inquinamento ambientale mentre gli altri, all’esterno, lottano per la sopravvivenza.

Brok, un detective privato ed ex-pugile, vive insieme a Graff, il figlio della sua defunta moglie. La morte fu dovuta a un terribile incidente ancora immerso nel mistero, ma degli eventi recenti potrebbero far luce su una realtà ancora più tragica… una realtà collegata alla loro stessa esistenza.

Riusciranno a resistere alle minacce di questo mondo corrotto e ad affrontare il loro destino?

CARATTERISTICHE:

Testi completamente tradotti in italiano!

Risolvi gli enigmi con l’ingegno… o con i muscoli!

Prendi decisioni che impattano il gameplay e/o la storia

Modalità “facile” per puristi del “punta&clicca” (le scene d’azione possono essere skippate)

Sali di livello per sconfiggere nemici e boss

Combina indizi per svelare la verità!

Suggerimenti in-game

Tutti i tipi di controllo sono inclusi (mouse, tastiera o controller)

Due personaggi giocabili, tra cui switchare in ogni momento

15/20 ore di gioco per il primo playthrough

Diversi finali da sbloccare

Completamente doppiato in inglese (23,000 battute)

Con le voci di da doppiatori professionisti come Bryan Olson (Max di Streets of Rage 4) e Michael Kovach (Hazbin Hotel, Lackadaisy).

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data d’uscita.