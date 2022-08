Temtem: trailer della versione 1.0 che arriva a settembre

In accesso anticipato dal 2020, Temtem è pronto ad uscire con la sua versione 1.0, e per questo il publisher Humble Games e gli sviluppatori Crema hanno pubblicato un nuovo filmato che mostra le nuove feature in arrivo, tra cui:

Introduzione a Seasons

Tamer’s Paradise, una nuova isola

Molteplici nuove modalità di combattimento

Cosmetici settimanali nel Premium Store

La versione 1.0 sarà disponibile dal 6 settembre su PC, Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, qui sotto potete vedere il trailer.