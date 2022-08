Unawake: trailer d’annuncio dell’avventura apocalittica

Il publisher Toplitz Productions ha annunciato la sua collaborazione con lo studio turco RealityArts. che porterà la pubblicazione di Unawake nel quarto trimestre 2023 su PC. Per l’occasione ha pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il titolo in questione è incentrato su azione bruta, Paradiso e Inferno in un’apocalisse distopica. Guidato audiovisivamente dal co-fondatore di RealityArts, Ismail Kemal Ciftcioglu, Unawake ha uno dei suoi punti di forza nella direzione artistica e nello stile visivo, grazie anche al passaggio all’Unreal Engine 5.

Stefan Berger, responsabile dello sviluppo commerciale di Toplitz Productions, commenta:

“Non vediamo l’ora di iniziare questa collaborazione. Sia la visione creativa di Unawake che l’esperienza tecnica di RealityArts Studio ci hanno convinto a sostenere questo progetto. Con questo gioco d’azione di grande impatto visivo abbiamo l’opportunità di ampliare efficacemente la gamma del nostro portafoglio e di attirare un nuovo pubblico di riferimento per i titoli Toplitz.”

Ha aggiunto Ismael:

“I colloqui con Toplitz sono stati positivi fin dall’inizio. Continuiamo a godere di una completa libertà creativa e possiamo concentrarci completamente sullo sviluppo. Sento il sostegno di tutto il team di Toplitz e so di poter contare su decenni di esperienza nel campo dell’editoria e del marketing per presentare Unawake al pubblico più ampio possibile.”

Questa la descrizione del gioco nella sua pagina Steam:

Starà a te decidere le sorti dell’eterna guerra eterna tra le forze del Paradiso e dell’Inferno.

Dopo una scoperta archeologica sul terreno su cui sorgeva un’antica città, appare subito chiaro che il sito degli scavi ha ben più da offrire che un valore storico e manufatti inestimabili. Tuttavia nessuno avrebbe potuto prevedere cosa avrebbe riservato questo luogo straordinario e quali forze si sarebbero scatenate sull’umanità.

Addestrato al solo scopo di entrare nelle strutture sotterranee scoperte, scendi nell’ignoto, in un mondo che sfida tutto ciò che conosci. Ogni passo ti farà addentrare sempre di più nella follia e, mentre scoprirai questa sconvolgente verità, la tua realtà e la tua percezione saranno alterate per sempre.

Vivi un combattimento in mischia in prima persona, frenetico ma tattico, in ambienti mozzafiato che vanno oltre i confini dell’immaginazione. Affronta avversari impossibili con una moltitudine di armi potenziate da un articolato sistema di personalizzazione, mentre sveli un oscuro segreto che cambierà per sempre il corso dell’umanità.

Caratteristiche

Livelli surreali e mozzafiato con dettagli che solo Unreal Engine 5 può offrire: gli ambienti progettati in modo strabiliante aumentano l’atmosfera di tensione.

Combattimento in mischia in prima persona veloce e tattico: nessun incontro è uguale all’altro, mentre ti adatti all’approccio sempre diverso di un’ampia varietà di avversari.

Progressione del gioco basata sulla storia: scopri una storia epica che attraversa gli eoni e che fonde armoniosamente la fantascienza con la storia e il dark fantasy.

Sopravvivi in un’epoca distopica in cui sei la chiave per la sopravvivenza dell’umanità nell’eterna guerra tra le forze del Paradiso e dell’Inferno.

Progressione del personaggio e delle abilità basata sull’esperienza: sali di livello, impara nuove abilità e usale a tuo vantaggio contro i nemici in continua evoluzione.

Più di 20 abilità per personalizzare il tuo modo di giocare: il modo in cui combatterai questi assalti senza fine dipende completamente da te.

Sconfiggi i tuoi nemici con una moltitudine di armi: dalla tua fidata spada all’arco e alle frecce, avrai l’imbarazzo della scelta per sradicare i tuoi nemici.

Personalizza le tue armi per ottenere un vantaggio nelle battaglie senza tregua: gli effetti e i buff elementari ti daranno un vantaggio sugli avversari.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di Unawake.