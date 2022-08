Soul Hackers 2: “Aion’s Allies and Mission” trailer

Soul Hackers 2 torna a mostrarsi in un nuovo trailer in inglese dal titolo Aion’s Allies and Mission. Il breve filmato ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) mostra appunto Ringo e Figue, agenti di Aion, alle prese con l’imminente fine del mondo, ed i loro alleati, Arrow (agente del gruppo Yatagarasu),Milady (misterioso membro della Società Fantasma) e Saizo (Evocatore freelance che segue la propria strada). Ma ecco, di seguito, la trascrizione completa del trailer:

Mentre Ringo fa rivivere i suoi alleati umani, arriverà a capirli meglio. Tuttavia, la stessa Ringo è influenzata dagli stati emotivi conflittuali dei suoi compagni. Entra nella Matrice dell’Anima.Per aiutare ad alleviare il loro conflitto cognitivo, Ringo può approfondire la Soul Matrix, un vasto labirinto delle loro menti collettive. Conoscendo i suoi compagni e aumentando i loro livelli d’anima, può aiutare a identificare e risolvere i persistenti rimpianti di Arrow, Milady e Saizo.Ci saranno momenti in cui Ringo potrà uscire al Bar Heidrun per elevare lo spirito di tutti e il loro livello dell’anima. Scendere più in profondità nella Soul Matrix di ogni membro può anche avere benefici in combattimento, ma questo è un argomento per un altro giorno.Questo gruppo disorganizzato potrebbe non essere sempre d’accordo, ma dovranno collaborare se vogliono scoprire la verità dietro il loro destino e salvare l’umanità nel processo.

Soul Hackers 2 è di prossima uscita, il titolo infatti verrà rilasciato ufficialmente il 25 agosto in anteprima in Giappone e poi il giorno dopo, 26 agosto, in tutto il mondo. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store, restiamo sintonizzati; ma nel frattempo potete leggere la nostra anteprima sul gioco qui.