The Tale of Onogoro: rivelata la finestra di lancio per SteamVR

The Tale of Onogoro, gioco d’azione e avventura in realtà virtuale, venne annunciato per SteamVR la scorsa primavera, senza tuttavia rilasciare alcuna notizia su una papabile finestra di lancio. Quest’ultima è stata ufficialmente annunciata pochissime ore fa dallo sviluppatore AMATA KK. Il gioco sarà disponibile a partire da questo prossimo autunno, quindi il periodo è anche piuttosto imminente.La versione SteamVR presenterà opzioni grafiche come rendering ad alta risoluzione, miglioramenti dell’effetto soft-shadow ed effetti di post-elaborazione extra in base alle specifiche del PC degli utenti; inoltre è anche in lavorazione una versione PlayStation VR. Il gioco è particolarmente interessante, ed ecco una sua panoramica tramite la pagina ufficiale su Steam:

Salva il mondo con Haru, una fanciulla del santuario che reprime “Kami!”Haru ti ha convocato sull’isola di Onogoro, un’isola galleggiante in un mondo parallelo. Insieme, dovrai risolvere enigmi tentacolari e sconfiggere bestie giganti chiamate “Kami” che stanno bloccando il tuo cammino.Una grande avventura che descrive il legame tra te e Haru ti aspetta in questa avventura d’azione in realtà virtuale unicamente giapponese!Salvali. Sono nelle tue mani.

Caratteristiche principali

Avventura con la Cute Anime Girl – Portal incontra Shadow of the Colossus in questo titolo memorabile e intimo.

Un racconto su misura per la realtà virtuale : sperimenta la comunicazione con un personaggio virtuale in un titolo di realtà virtuale sviluppato come “un gioco di avventura per l’era della realtà virtuale”.

Puzzle di realtà virtuale unici : collabora con Haru per disattivare le grandi barriere simili a puzzle che bloccano il tuo percorso. Il lavoro di squadra è fondamentale, poiché alcuni oggetti possono essere utilizzati solo da uno di voi!

Intense Battles With Kami – Insieme, scoprirete come reprimere ciascuno dei giganti “Kami”.

Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni al riguardo direttamente dalla casa sviluppatrice, ma visto che la finestra di lancio è piuttosto imminente è certo che l’annuncio per la data precisa di rilascio di The Tale of Onogoro non tarderà ad arrivare, restiamo sintonizzati. Nel frattempo, lo sapevate che Atlus ha rilasciato un nuovo trailer per Soul Hackers 2?