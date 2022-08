Overwatch non venderà più bottini, ecco da quando

Overwatch 2 è imminente, il nuovo titolo sarà lanciato ad ottobre e saranno tantissime le novità che rivoluzioneranno il modo di giocare dei milioni di fruitori del titolo. Uno dei primi cambiamenti riguarda la controversa modalità di acquisto dei bottini tutt’ora in vigore; ma questo avrà vita breve. Infatti i suddetti bottini non saranno più venduti a partire dal prossimo 30 agosto, la modalità sopra citata sarà sostituita nel nuovo titolo con un sistema di Battle Pass e un negozio di cosmetici in-game.Eventuali bottini rimanenti per i giocatori che saltano da Overwatch 1 a 2 si apriranno automaticamente prima che quest’ultimo sia fuori.

Al momento del lancio di O2 il primo non sarà più riproducibile, proprio perché i prodotti si fonderanno insieme in un unico client.Per quanto riguarda i prezzi delle skin non è ancora stata fatta alcuna dichiarazione in merito, anche se qualche tempo fa girava la notizia di un sondaggio che pare stesse chiedendo agli utenti se fossero stati disposti a pagare una skin $ 45, ma la casa di sviluppo ha risposto a tali illazioni adducendo a quella cifra come ad un prezzo totalmente indicativo. Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni al riguardo, restiamo sintonizzati.