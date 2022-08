Rumbleverse: ecco da che ora sarà disponibile

Rumbleverse è un gioco Battle Royale free-to-play in uscita domani, 11 agosto. Basato sul combattimento corpo a corpo e, dunque, innovativo nel suo genere; sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC e l’ora di rilascio è stata fissata per le 7:00 PT/10 am ET/14:00 UTC/15:00 BST/16:00 CEST.

L’ora di rilascio del titolo è uguale per tutte le piattaforme, ma è necessario specificare che la versione PC del gioco è un’esclusiva di Epic Games Store. Il gioco, come già detto in precedenza sarà disponibile a partire dal prossimo 11 agosto, ma la prima stagione non arriverà prima del 18 dello stesso mese; ciò significa che non sarà possibile avanzare attraverso il Battle Pass ma potrebbe essere una buona occasione per i giocatori di prendere confidenza con le dinamiche del gioco in questione.

Rumbleverse, fondamentalmente, ha come fulcro intorno al quale girano le varie dinamiche di gioco, il combattimento corpo a corpo, dove 40 giocatori saranno catapultati a Grapital City, ma solo uno ne uscirà vincitore. Le dinamiche di gioco si muoveranno attraverso un anello della morte che si restringerà man mano che si avanza, se un giocatore resta fuori dal ring per più di 10 secondi questo sarà automaticamente eliminato.

Mancano davvero poche ore al lancio e finalmente i giocatori potranno provare questo nuovo titolo che dalle premesse sembra rivoluzionario nel suo genere.