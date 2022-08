Spark the Electric Jester 3: ecco la data di uscita

Spark the Electric Jester 3, il platform d’azione, ottiene una data di uscita. Ad annunciarlo è Feperd Games, lo sviluppatore, che fissa il rilascio per il 15 agosto prossimo. Terzo capitolo della serie, comincia esattamente dove il suo predecessore si era fermato e, anche in questo capitolo, si dovrà lavorare duramente per sventare l’avversario. Ecco una panoramica del gioco tramite al sua pagina su Steam:

Continuando direttamente da dove si era interrotto Spark the Electric Jester 2 , unisciti a Spark nella sua missione per rovesciare ancora una volta il suo rivale. Sfreccia attraverso veloci livelli ricchi di azione e sperimenta un sistema di combattimento nuovo e migliorato.Il gameplay è un mix di azione e platform in modo intelligente, prendendo elementi da molti giochi di entrambi i generi, puoi trovare poteri che cambiano il tuo modo di giocare, godere di una grande libertà di movimento, scoprire molti modi diversi per battere ogni livello e modi per farlo più velocemente.

L’annuncio avviene tramite trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo), non ci resta che aspettare ulteriori informazioni e l’uscita ufficiale del gioco tra pochissimi giorni. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo lo sapevate che domani, 11 agosto, uscirà anche Rumbleverse? Ecco il nostro articolo dedicato dove vi sveliamo anche l’ora precisa di rilascio.